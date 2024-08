Gerade bei älteren Geräten mache es manchmal Sinn, eher an einen Austausch zu denken, betont Müller. Dazu rät auch Schornsteinfeger Marco Gralapp – vor allem, wenn es um freistehende Kaminöfen geht. Und vielleicht hätten sich ja ohnehin die eigenen Anforderungen geändert: "Ich habe es häufig erlebt: Leute haben sich den ersten Ofen gekauft und stellen im Nachhinein fest, das Heizverhalten – ob's die Speicherzeit ist, ob's die Temperatur ist – da hat man vielleicht die eine oder andere Idee, was besser sein könnte. Da ist ein Ofen in der Regel relativ schnell ausgetauscht."

Schornsteinfeger Marco Gralapp nennt noch eine weitere Ausnahme. Wer seinen Ofen nur für Notfälle wie längere Stromausfälle bereithalten möchte, könne in Sachsen ein Formular ausfüllen – und müsse den Ofen dann nicht stilllegen – auch, wenn er die Schadstoffwerte überschreitet. In Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es so eine Regelung nicht, wie die Umweltministerien beider Länder auf Anfrage von MDR AKTUELL mitteilen.

Ob Nachweis, Messung, Austausch oder Neubau – an Möglichkeiten mangelt es Ofenbesitzern also nicht. Doch was tun, wenn man sich unsicher ist? Schornsteinfeger Marco Gralapp: "Am besten mal mit dem Schornsteinfeger in Kontakt treten, mal nachfragen. Und dann kann man immer noch entscheiden, was ist die Lösung, die für mich am sinnvollsten ist?"