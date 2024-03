Regierungserklärung Scholz ruft EU zur Geschlossenheit auf

20. März 2024, 16:48 Uhr

Vor dem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs ruft Bundeskanzler Scholz die Unterstützer der Ukraine zu Geschlossenheit und Durchhaltevermögen auf. In seiner Regierungserklärung im Bundestag zieht er Russlands Stärke in Zweifel und setzt auf die Entschlossenheit der EU-Staaten. Kritik an der Arbeit der Ampel-Regierung kommt von der Opposition – und aus den eigenen Reihen.