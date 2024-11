Der Jugendverband der SPD äußerte deswegen am Wochenende scharfe Kritik an der Parteiführung. Juso-Chef Philipp Türmer warf den Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil Führungsversagen vor und sprach von einer "Shit Show".

Scholz ist nach Friedrich Merz für die CDU und Vizekanzler Robert Habeck für die Grünen der dritte Kanzlerkandidat, der von seiner Partei aufgestellt wurde. Der AfD-Vorstand will am 7. Dezember Parteichefin Alice Weidel als Kanzlerkandidatin nominieren. Erstmals gehen damit vier Kandidierende ins Rennen. Die Bundestagswahl findet voraussichtlich am 23. Februar statt.