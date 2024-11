Unter der Lupe – die politische Kolumne Die SPD hat den Schaden

22. November 2024, 18:05 Uhr

Boris Pistorius erklärt per Videobotschaft, dass er nicht Kanzlerkandidat der SPD werden will. Es war die richtige Entscheidung, zu spät kommuniziert. Vorausgegangen ist eine unwürdig geführte Debatte zur K-Frage, die keinem in der SPD gutgetan hat. Jetzt haben die Sozialdemokraten zwar Klarheit in der K-Frage, der Schaden ist dennoch bereits angerichtet. Die Startvoraussetzungen für den Wahlkampf könnten kaum schlechter sein.