Sterbehilfe ginge in dem zweiten Entwurf also nur dann, wenn man zwei Untersuchungen durch psychiatrische Fachärzte oder Psychotherapeutinnen hatte. Offen bleibt hier die Frage, wie sie dann einen Termin bekommen sollen, wenn Menschen zum Teil mehrere Monate warten.

An den beiden Gesetzesentwürfen gibt es aber auch generell Kritik. Die Regionalbischöfin in Mitteldeutschland, Friederike Spengler, hat Sorge, dass das Thema vor allem bei jungen Leuten normalisiert wird.

"Dass die das eher als eine Chance sehen, sich einen Notausgang offen zu halten. Und das beschäftigt mich sehr. Weil es war ja erst so für den Gesetzgeber der Anspruch, es für Menschen zu regeln, die in ausweglosen Situationen psychischer oder physischer Natur sind. Und die Frage sein muss: Was brauchst du, damit du leben kannst? Und nicht: Was brauchst du für den Tod?"