Arbeitskampf Warnstreik legt Freitag den Flugverkehr lahm

Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi fallen am Freitag auf den großen Flughäfen Deutschlands alle regulären Passagierflüge aus. Betroffen sind Frankfurt am Main, München, Hamburg und Stuttgart. Warnstreiks soll es auch in Dortmund, Hannover und Bremen geben. Die Arbeitsniederlegungen sollen am frühen Freitagmorgen beginnen und in der Nacht zum Samstag enden.