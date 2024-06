Die Mehrzahl der Jugendämter kann Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung nicht angemessen nachgehen. Das geht aus einer Studie von Transparency International Deutschland und den SOS-Kinderdörfern hervor. Defizite bei Meldewegen, in der Digitalisierung und bei der Personalausstattung seien dafür verantwortlich, teilte Transparency International Deutschland am Montag mit.

Zwei Drittel der befragten Ämter gaben demzufolge an, dass Personalmangel sie häufig an zeitnahen Reaktionen auf Hinweise bezüglich Kindeswohlgefährdung hindere. Nur gut die Hälfte der Behörden wiesen laut der Untersuchung online auf Meldewege hin, nur ein Drittel nenne eine Ansprechperson für Hinweisgeber. Informationen in leichter Sprache gäben nur etwa zehn Prozent der Ämter. Zudem schwanke die Qualität, mit der Ämter Fälle bearbeiteten.