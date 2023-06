Mehr Schwierigkeiten als andere Jugendliche

Besonders Careleaver müssen sich durch ihren bisherigen schwierigen Lebensweg einer Vielzahl an Problemen stellen. Der wohnliche Wechsel und die Ausbildung werden im Zuge des selbstständigen Lebens kompliziert. Vergangenheitsverschuldete emotionale Belastung, der Verlust eines stabilen Familiensystems und somit Schwierigkeiten in der Finanzierung und Strukturierung des Alltags sind zusätzliche Hürden.

Das Careleaver-Zentrum Thüringen Das Careleaver-Zentrum Thüringen wurde 2019 gegründet und ist ein Projekt der Initiative Brückensteine Careleaver, finanziert von der Drosos Stiftung und wird von der Jugendberufshilfe Thüringen e.V. umgesetzt.



In Erfurt:

Antje Müller + Antje Krone

antje.mueller@jbhth.de

antje.krone@jbhth.de



In Bad Frankenhausen:

Christin Juris

christin.juris@jbhth.de

Ein Ziel von Antje Müller und ihre Kolleginnen ist es, für diese jungen Menschen gleiche Chancen zu schaffen. Am Anfang ging es den Sozialarbeiterinnen deshalb zunächst um Aufklärung.

Es war ihnen wichtig, überhaupt erst einmal deutlich zu machen, dass es besondere Herausforderungen für junge Menschen gibt, die am Übergang von der Jugendhilfe in ein eigenständiges Leben stehen, dass sie deutlich mehr Schwierigkeiten beim Start in ihre Zukunft haben, als Kinder aus klassischen Familienstrukturen. Und dass man sich diesen Herausforderungen auch gezielter widmen sollte. Antje Müller (rechts) und Antje Krone sind in ganz Thüringen unterwegs, um aufzuklären und zu beraten. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Immer neue Aufgaben entstehen aus der Arbeit

Inzwischen ist das Aufgabenspektrum breiter, erzählt Antje Müller: "Wir bieten Unterstützung in ganz Thüringen, das heißt individuelle Beratung, Begleitung für junge Careleaver, die sich an uns wenden, aber auch für Fachkräfte aus Jugendhilfeeinrichtungen, die Beratungsbedarf in diesem Bereich haben. Also für beide Ebenen sozusagen."

Allerdings gibt es in Thüringen mindestens 260 Einrichtungen von verschiedenen Trägern. Das Careleaver-Zentrum verfügt aber derzeit nur über 1,5 Personalstellen. Deshalb ist das Team darauf angewiesen, dass die Erzieherinnen und Betreuer in den Einrichtungen es kennen. Antje Müller leitet das Careleaver-Zentrum Thüringen. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Denn nur dann werden die Beraterinnen eingeladen und können helfen. "Wenn die jungen Leute etwa 16 sind, geht es ja in den Hilfeplangesprächen schon darum, wie es nach dem Auszug weitergeht", weiß Antje Müller.

Was ist ein Hilfeplan? Hilfeplan bezeichnet ein Instrument zur Steuerung der Jugendhilfe im Einzelfall, das gemäß § 36 SGB VIII gesetzlich geregelt wird. Der Hilfeplan dient der Koordinierung aller an der Hilfe Beteiligten und ist somit als deren Grundlage anzusehen. Er wird seitens des Jugendamtes in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten erstellt (Hilfeplanverfahren).

Die meisten Jugendlichen verlassen die Jugendhilfe mit 18 Jahren. Ein großes Problem dabei: Aufgrund vieler Belastungen und Traumata in ihrer Lebensgeschichte sind diese Kinder und Jugendlichen dann oft noch nicht mit der Schule fertig, von einer Ausbildung ganz zu schweigen.

Der Careleaver e.V., ein bundesweit agierender Verein, den die jungen Menschen selbst gegründet haben, setzt sich schon länger dafür ein, dass die betroffenen Jugendlichen bis zum Abschluss der ersten Ausbildung in ihren Wohngruppen oder Pflegefamilien bleiben können. Es braucht viele Gespräche, um herauszufinden, wo die größten Hürden liegen. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Gesetzgeber hat nachgebessert

Die Reformen im SGB VIII durch das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) haben die grundsätzliche Benachteiligung gegenüber gleichaltrigen jungen Erwachsenen und die häufig prekären Lebenslagen von Careleavern anerkannt. Theoretisch ist es demnach jetzt so, dass die jungen Menschen bis zum 21. Lebensjahr einen Anspruch auf Hilfe haben.

"Aber es ist leider so, dass das in Thüringen selten gewährt wird", sagt Antje Müller. "Es ist noch nicht lange her, dass diese Änderung gilt und das, was sich über 30 Jahre lang in der Arbeitsweise von sowohl Jugendämtern als auch freien Trägern eingeschliffen hat, kann nicht innerhalb von zwei Jahren über den Haufen geworfen werden."

Es ist leider immer noch oft so, dass es darauf ankommt, welchen Bearbeiter habe ich? Welches Jugendamt ist für mich zuständig? Antje Krone Careleaver-Zentrum Thüringen

Dazu kommt, dass das auch Geld kostet und dass es dann auch mehr Plätze in der Jugendhilfe bräuchte, weil ja immer wieder neue Klienten nachkommen. Und ihre Kollegin Antje Krone ergänzt: "Es ist leider immer noch oft so, dass es darauf ankommt, welchen Bearbeiter habe ich? Welches Jugendamt ist für mich zuständig? Und man muss sozusagen das Glück haben, eine Person zu finden, die einem gewogen ist. Und das sollte es aus unserer Sicht nicht sein."

Bereitschaft zur Unterstützung ist da

In Caros Fall hat alles funktioniert, aber sie ist auch eine Ausnahme, denn nur wenige Kinder aus der Jugendhilfe studieren. Sie empfindet das als ein Privileg, erzählt, dass sie sich immer sehr unterstützt gefühlt hat. Caro ist mittlerweile die Älteste in ihrer Wohngruppe. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Eine besondere Rolle dabei spielte ihre Bezugserzieherin: "Die ist speziell für zwei Kinder zuständig. Sie begleitet mich zu Ämtern, wir gehen zusammen shoppen, besprechen den Hilfeplan. Auch über Privates kann ich mit ihr sprechen. Sie ist zum Beispiel auch mitgegangen, als ich mein erstes Piercing wollte. Das vergisst man nicht. Das ist schon ein Mama-Ersatz."

Und tatsächlich beobachten die Mitarbeiterinnen des Careleaver-Zentrums die meisten Träger und auch die meisten Jugendämter als aufgeschlossen gegenüber den Problemen. "Was wir merken, ist, dass es oft an der Information um die gesetzlichen Grundlagen mangelt", sagt Antje Müller.

"Informationen müssen in die Politik und in die Verwaltungen"