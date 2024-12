Ab Montag kann im Bundesumweltamt die Qualität von Böden in ganz Deutschland überwacht werden. Dafür hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) das Nationale Bodenmonitoringzentrum in Dessau-Roßlau eröffnet. Die Behörde sammelt dort wichtige Daten für die Landwirtschaft von Bund und Ländern. Das Zentrum soll eine bessere Vernetzung ermöglichen.

UBA-Präsident und Leiter des Bodenzentrums Dirk Messner sagte MDR AKTUELL, dem Boden in Deutschland gehe es nicht gut. Deshalb sei die Beobachtung vor allem zum Schutz vor Umweltkatastrophen wie Überschwemmungen und der Anpassung an den Klimawandel bedeutend. Der Boden sei eines der ganz zentralen Ökosysteme in Deutschland, und deswegen müsse man sich um ihn kümmern.