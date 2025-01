CDU und CSU wollen die Pläne am Mittwoch in den Bundestag einbringen. Sie sollen SPD, Grünen und FDP vorab vorgelegt werden, der AfD jedoch nicht. In ihren Anträgen für eine schärfere Migrationspolitik nimmt die Union außdrücklich Bezug auf die AfD, der sie vorwirft, die Probleme infolge der massenhaften illegalen Migration zu nutzen, "um Fremdenfeindlichkeit zu schüren und Verschwörungstheorien in Umlauf zu bringen". Deshalb sei die AfD "kein Partner, sondern politischer Gegner". Mit dem Passus will die Union offenbar verhindern, dass die AfD für die Anträge stimmt.