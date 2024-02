Steuern Warum keine Vermögensteuer in Deutschland erhoben wird

Hauptinhalt

07. Februar 2024, 14:32 Uhr

In den vergangenen Monaten ist viel über die Schuldenbremse in Deutschland gesprochen worden. Das verwundert nicht, schließlich fehlt Geld derzeit an allen Ecken und Enden. Was kann man da tun? Darum dreht sich die Frage unserer Userin Ricarda Rinas. "Seit 1997 gibt es in Deutschland keine Vermögensteuer mehr. Warum führt unsere Regierung bei der gegenwärtig knappen Haushaltslage die Vermögensteuer nicht wieder ein?"