Wie viele AfD-Mitglieder besitzen Waffen? Das wollten die Fraktionen der Linken in Thüringen und Sachsen-Anhalt wissen und stellten kleine Anfragen an die jeweiligen Innenministerien. Das Innenministerium in Sachsen-Anhalt meldete daraufhin 330 Pistolen und Gewehre in Besitz von 74 AfD-Mitgliedern. Fünf Personen wurde ihre Waffenbesitzberechtigung nach einer behördlichen Prüfung aberkannt, in 50 weiteren Fällen läuft das Prüfverfahren noch. Genaue Zahlen aus Thüringen gibt das Innenministerium Ende Januar bekannt. Die Pressesprecherin des Saale-Orla-Kreises, Julia Weiß, schreibt in einer E-Mail von vier Fällen, in denen 2023 eine Prüfung angeordnet wurde.