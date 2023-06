Gossow kritisiert, dass es wenig Fachliteratur zum Thema gibt und dass das Begutachtungsverfahren wenig standardisiert ist. "Das Waffenrecht ist schon sehr komplex, man muss sich mit vielen Dingen auskennen. Dafür ist dieses Rechtsgebiet aber auch am wenigsten reguliert."

Wer in Thüringen eine scharfe Waffe besitzen will, benötigt eine Waffenbesitzkarte oder einen Waffenschein. In Deutschland sind größtenteils Jäger und Sportschützen Waffenbesitzer. Nur sehr wenige Privatpersonen besitzen einen Waffenschein nach Paragraf 19 und damit die "Erlaubnis für gefährdete Personen, eine Waffe zu führen".