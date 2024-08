Preis an Wagenknecht abgesagt

Doch es kam anders: Ende Juli sagte "Human Projects" die Verleihung des Preises an Wagenknecht ab. Begründung: Wagenknecht habe darum gebeten, die Preisverleihung auf November zu verlegen. Sie habe, so sagt es "Human Projects", in dem Festakt eine mögliche Gefahr für ihren Erfolg bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war das Tischtuch zwischen den Parteien wohl schon zerschnitten. Dass es soweit kam, lag offenbar an einer Personalie, die Wagenknecht für die Moderation der Preisverleihung vorgeschlagen hatte.

Bildrechte: IMAGO / dts Nachrichtenagentur Laut den Preisverleihern habe Wagenknecht für die Veranstaltung einen Moderator vorgeschlagen. Dabei handelte es sich um Marc Kayser, laut seinem Linkedin-Profil seit März dieses Jahres Berater von Wagenknecht. Laut den Veranstaltern legte Kayser einen Vertrag für die Veranstaltung vor. Der Vertrag liegt MDR Investigativ vor. Darin ist ein Honorar von 5.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer und eine Pauschale für Kfz-Fahrtkosten veranschlagt. Kayser äußerte sich auf MDR-Anfrage nicht dazu.



Laut Karsten Enz habe Kayser mitgeteilt, dass dieser die 5.000 Euro nicht für sich behalten, sondern ans BSW gespendet hätte. Das Geld hätte damit allerdings den humanitären Projekten gefehlt, die "Human Projects" normalerweise unterstützt.

Preisverleiher: Wagenknecht wollte Veranstaltung zu Wahlkampfzwecken missbrauchen

Enz stört sich zudem an einer "Stillschweigevereinbarung", die im Vertrag enthalten ist. Auch wenn so eine Vereinbarung durchaus üblich ist. Kritisch sieht Enz darüber hinaus, dass der Moderator die Moderationstätigkeit laut Vertrag "weisungsfrei" durchgeführt hätte. Enz' Besorgnis: Die Veranstaltung hätte so zu einer Wahlkampfveranstaltung umgemünzt werden können.

In einer Mitteilung werfen die Veranstalter Wagenknecht vor, sie habe die geplante Veranstaltung zu Wahlkampfzwecken missbrauchen wollen. "Ihr Verhalten entspricht autoritärem Denken, das sie katastrophal handeln lässt. Einem solchen Denken und Handeln entspringen unserer Auffassung im nächsten Schritt Stasi-Methoden", heißt es.

Dass Wagenknecht um Verschiebung der Veranstaltung gebeten habe, dem widersprach die Politikerin selbst: Der deutschen Presse-Agentur sagte sie im Juli, sie habe nicht um Verschiebung gebeten. Doch sei die Organisation der Veranstaltung "nicht überzeugend" verlaufen. Vor allem die relativ hohen Eintrittspreise seien "für einen öffentlichen Auftritt von mir eine Woche vor der Landtagswahl schwer vermittelbar" gewesen, sagte sie demnach weiter.

Wagenknecht-Sprecherin: Von Honorarforderungen nichts gewusst