Der 33-jährige Dennis Chiponda, heute als Unternehmensberater und Diversitätsmanager tätig, hat sich tatsächlich selbst mal in der Politik versucht. Er war Mitglied der SPD, ist aber ausgetreten. In sozialen Netzwerken bleibt er politisch aktiv, warnt vor der AfD: "Umso mehr Prozente die Blauen haben, umso ärmer, umso kaputter, umso kulturell verödeter wird der Osten in Zukunft wieder sein", sagte er MDR AKTUELL. Vor der Wahl hatte er offen überlegt, seine ostdeutsche Heimat zu verlassen. Je nach Ergebnis. Nach der Wahl will er bleiben. Aus Trotz. Er sei von den Zahlen zwar "verzweifelt und niedergeschlagen" gewesen, will seine Heimat aber nun erst recht nicht denen überlassen, "die sie kaputt machen wollen".