Meinungsforscher Wahlumfragen haben nur eingeschränkte Prognosefähigkeit

Abold betonte, regelmäßige Umfragen vor den Wahlen wie der ARD-Deutschlandtrend und andere bildeten nur Stimmungen zum jeweiligen Zeitpunkt der Erhebung ab. Genaue Prognosen lieferten erst die Befragungen am Wahltag. Nach Angaben Abolds ist es vor dem Hintergrund der neuen Herausforderungen wichtig, die Methodik der Umfragen weiterzuentwickeln und die Befragungen ständig zu verbessern. Gute Umfragen würden als Instrument auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Vor 200 Jahren, am 24. Juli 1824, veröffentlichte die US-Zeitung "Harrisburg Pennsylvanian" die weltweit erste Wahlumfrage. Das Blatt wollte von seinen Lesern wissen, wer ihrer Meinung nach neuer US-Präsident werden sollte. Diese Umfrage gilt als Beginn der modernen Demoskopie. Methodik und Technik haben sich seither ständig verbessert. So gehört es, anders als 1824, heute zu den Grundbedingungen moderner Meinungsforschung, dass alle Wähler die theoretische Chance haben müssen, an Befragungen teilzunehmen und dass sich Teilnehmer nicht selbst zu Umfragen melden dürfen.