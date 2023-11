Die Sortiermaschinen lesen und sortieren 10 Briefe pro Sekunde. Das schafft auch der fleißigste Mitarbeiter nicht. 90 Prozent der Briefe werden auch so im Land verteilt. Die restlichen 10 Prozent kosten zusätzliches Geld. Die extra dafür eingestellten Mitarbeiter sortieren per Hand und deren Lohn wird – wenn man so will - auf die Kunden verteilt, die sich streng genommen nicht an die Beförderungsbedingungen gehalten haben. Fertig ist das "Strafporto".