Rettungsdienste finden Adresse nicht

Für Ortsfremde, Rettungsdienste und Zusteller oder Servicedienste ist das ein Riesenproblem. So landet ein Brief an der falschen Adresse oder die Anlieferung der Waschmaschine scheitert, weil der Empfänger nicht zu finden ist. Manchmal verschwinden Postsendungen sogar spurlos, erzählt der Bürgermeister von Lauta, Frank Lehmann. Deshalb gehen der Stadtrat und die Verwaltung das Problem nun zusammen an.

Bildrechte: Uwe Walter

Am Montagabend gab es dazu eine Einwohnerversammlung, an der sich etwa 80 Lautaer beteiligt haben. Zuvor hatte sich der Stadtrat fraktionsübergreifend auf zwei Kriterien für die Umbenennung der Straßen verständigt. "Also ein erstes Kriterium wäre die Anzahl der Hausnummern beziehungsweise der Hauseingänge in einem Straßenzug", erklärt der Bürgermeister: "Das zweite Kriterium, welches für eine Umbenennung berücksichtigt werden sollte, sei die Zahl der Gewerbebetriebe, die davon betroffen wären."

Bildrechte: MDR/Silvio Zschage

Anwohner akzeptieren Umbenennung

Auf der Einwohnerversammlung wollte die Verwaltung nicht nur die Bürger informieren, sondern hoffte zugleich auf konstruktive Ideen bei der Umbenennung. Obwohl umsetzbare Ideen am Montagabend nicht vorgetragen wurden, hakt der Rathauschef den Abend als Erfolg ab: Die Pläne der Stadt zur Umbenennung von Straßen stießen laut Bürgermeister nicht unbedingt auf Gegenliebe, wurden aber auch nicht komplett abgelehnt.

Deshalb wird sich der Stadtrat in einer Sitzung noch in diesem Monat mit dem Problem im nichtöffentlichen Teil befassen. Wie der Bürgermeister betont: "Erstmal alles klein-klein." Erst wenn alle Unstimmigkeiten beseitigt sind, soll - möglichst noch in diesem Jahr - vom Stadtrat ein Grundsatzbeschluss zur Umbenennung von Straßen in den betroffenen Ortsteilen Lauta-Stadt, Torno und Laubusch gefasst werden.