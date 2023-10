Die Deutsche Bahn hat zwei Wochen vor dem Beginn der Tarifgespräche mit der Lokführergewerkschaft GDL eine externe Moderation der Verhandlungen vorgeschlagen. Das Unternehmen wolle "von Anfang an mit Konfliktberatung im Stile einer Art Schlichtung moderiert ins Gespräch gehen", sagte Personalvorstand Martin Seiler am Freitag. Die Forderungen der GDL für die anstehenden Tarifverhandlungen nannte Seiler "unerfüllbar".

Der Tarifvertrag zwischen Deutscher Bahn und GDL endet am 31. Oktober. Die erste Verhandlungsrunde ist für den 9. November angesetzt. Die Gewerkschaft hat ihre Forderungen bereits vorgestellt. Sie fordert bei einer Tariflaufzeit von einem Jahr eine allgemeine Entgelterhöhung von mindestens 555 Euro sowie eine Erhöhung der Zulagen für Schichtarbeit um 25 Prozent.

Außerdem will die Gewerkschaft für Beschäftigte im Schichtdienst eine Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit von derzeit 38 auf 35 Stunden ohne Lohnkürzungen. Nicht zuletzt verlangt die GDL steuerfreie Inflationszahlungen von 3.000 Euro .

Seiler sagte, die Forderungen der GDL würden eine Erhöhung der Personalkosten um 50 Prozent bedeuten. Zudem müssten wegen der Arbeitszeitverkürzung tausende neue Leute eingestellt werden, was angesichts des Fach- und Arbeitskräftemangels "nicht realisierbar" sei. Die Lokführergewerkschaft drohte bereits damit, dass "sehr schnell, sehr breit" mit Streik zu rechnen sei, etwa in der Weihnachtszeit.

Seiler schlug der GDL nach eigener Aussage vor, "unverzüglich" in einem "geschützten Raum" unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Verhandlungen einzutreten. Solange diese Verhandlungen liefen, solle auch die Friedenspflicht gelten, also Streiks ausgeschlossen sein. Ziel sei es, "bis nach der Weihnachtszeit" zu Ergebnissen zu kommen.