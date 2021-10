Ex-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht ihre Partei nach der Niederlage bei der Bundestagswahl 2021 auch in der Rolle der Opposition. Im Interview mit MDR AKTUELL sagte die 59-Jährige, man sei in einer "sehr, sehr schweren" Situation. Jetzt komme es darauf an, mit großer Ernsthaftigkeit auszuloten, ob es eine Alternative zu einer rot-grün-gelben Regierung geben könne oder die Union in der Opposition spiele.