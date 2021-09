In der sächsischen CDU ist offener Streit über die Ursachen der schweren Niederlage bei der Bundestagswahl ausgebrochen. Marco Wanderwitz nahm als Folge bei der konstituierenden Sitzung der CDU-Landesgruppe am Montagabend seinen Chefposten nicht wieder auf.

Der im Wahlkreis Görlitz unterlegene Direktkandidat und CDU-Kreischef Florian Oest fand klare Worte: "Die Spitzenkandidaten Armin Laschet und Marco Wanderwitz waren eine schwere Belastung für den Wahlkampf", erklärte Oest am Montag in Görlitz. Das Konrad-Adenauer-Haus habe den Wahlkampf chaotisch organisiert. Oest selbst war am Sonntag in seinem Wahlkreis AfD-Bundeschef Tino Chrupalla unterlegen.