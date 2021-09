Wenige Tage vor der Bundestagswahl ist das Statistische Bundesamt Ziel eines Cyberangriffs geworden. Das Bundesinnenministerium bestätigte entsprechende Medienberichte. Nach Angaben eines Sprechers war der interne Wahlserver der Behörde, deren Chef der Bundeswahlleiter ist, aber nicht betroffen. Für die Abstimmung am Sonntag drohe daher keine Gefahr.

Der Angriff hatte sich laut Sprecher gegen ein Netz gerichtet, dass Teil einer Entwicklung für den Zensus sei. Es sei vom Wahlserver aber "technisch und örtlich getrennt". Wer hinter der Attacke stecke, sei noch nicht bekannt. Außerdem habe das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bisher keinen Hinweis darauf, dass es eine Manipulation oder einen gegeben habe.



Der Zensus ist eine statistische Erhebung, um zu ermitteln, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Das Magazin "Business Insider" hatte am Donnerstag zuerst über den Cyberangriff berichtet.