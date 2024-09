Die deutschen Hersteller kämpfen mit schwachen Absatzzahlen und hohen Kosten für den Umstieg auf den E-Antrieb. Das lässt die Gewinne schmelzen. Zugleich sind neue Wettbewerber wie Tesla und Hersteller aus China in den Markt gedrängt. In China, wo so viele E-Autos gekauft werden, wie in keinem anderen Land der Welt, haben deutsche Autobauer kaum noch eine Chance gegen heimische Hersteller. Kritiker halten daher zum Beispiel dem VW-Management vor, dass es zu spät und zu wenig in die Elektromobilität investiert habe und dadurch etwa im wichtigen Absatzmarkt China von der Konkurrenz abgehängt worden sei.