Mit Kultur gegen die Abwanderung

So sieht es aus, das Gelände des Soziokulturellen Zentrums Telux in Weißwasser. Bildrechte: MDR/Hanna Lohoff Auf dem Gelände fühlt es sich beinahe so an, wie in einem Co-Working-Space in Berlin Kreuzberg: In den modern renovierten Industriehallen aus beigem Backstein befinden sich heute Galerien, Grafikwerkstätten und eine Holzschmiede. Die Gebäude sind durch kupferne Rohre verbunden, an denen bunte Lampen baumeln. Ganz am Ende des Geländes ist das Soziokulturelle Zentrum Telux zuhause. Vor dem Eingang stehen minimalistisch designte Hocker an Holztischen, dazwischen bilden große Pflanzen einen grünen Kontrast zum Industriecharme.

Sebastian Krüger sitzt an einem der Tische, zieht an seiner Zigarette und hat den Blick auf sein Smartphone gesenkt. Eine kurze Pause gönnt er sich, dann muss er weiterarbeiten. Auch dieser Sonnabend bedeutet für Sebastian Arbeit. In ein paar Stunden strömen die ersten Gäste in den Saal. Am Abend läuft hier ein Theaterstück über das Leben von Udo Jürgens - anschließend steigt eine Technoparty mit DJs aus der Region.

Vielfalt statt Eintönigkeit

Lesungen, Poetry Slams, Konzerte und Theater - das Angebot im Telux ist bunt. "Kultur ist ein Bindeglied in der Gesellschaft. Es bringt Leute zusammen und wirkt dann in die Gesellschaft und auch in die Region wieder hinein. Das ist es, was uns wichtig ist", sagt Krüger. Wie Steffen Sasse liegt auch ihm die Zukunft der Lausitz am Herzen.

In der Hafenstube finden regelmäßig Theaterstücke, Partys und Konzerte statt. Bildrechte: MDR/Vivien Vieth Den ersten Strukturwandel hat Krüger miterlebt. Wenn die Wirtschaft in der Region ein zweites Mal umgekrempelt wird, wünscht er sich viel Unterstützung von der Politik. "Es hat uns natürlich seit frühester Kindheit geprägt, den Tagebau direkt vor der Tür zu haben. Und sich damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, wenn ganze Landschaften und Dörfer verschwinden, Menschen ihre Heimatdörfer verloren haben, entweder umgesiedelt oder ganz aus der Region weggegangen sind."

Weißwasser ist einer der Orte, die nach der Wiedervereinigung am stärksten von Abwanderungen betroffen waren. Fast 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner hatte die Stadt, jetzt sind es weniger als die 16.000. Krüger will nicht, dass Weißwasser nur mit dem Wegzug und mit verlassenen Orten in Zusammenhang gebracht wird.

Von der neuen Bundesregierung wünsche ich mir, dass sie es neben klassischen Infrastrukturmaßnahmen zur Vitalisierung des Raumes auch schafft, bereits wirkenden Menschen mit all ihren Ideen und Fähigkeiten so unter die Arme greifen zu können, dass wir das Ganze in die Zukunft tragen können. Sebastian Krüger