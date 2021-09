"Wir haben das beide lange diskutiert", sagt Marcel Molch. Sie hätten sich dazu entschlossen, mutig zu sein. "Wir vertrauen aber auch darauf, dass das, was aktuell in verschiedenen Gesetzen unterschrieben wurde, auch nach den Bundestagswahlen eingehalten wird. Dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass die Lausitz nicht abgehangen wird."

Der Landkreis Bautzen ist fast so groß wie das Saarland, es leben aber nur 300.000 Menschen hier. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,3 Prozent und es herrscht Fachkräftemangel. Die Bevölkerung nimmt weiter ab, denn der Nachwuchs fehlt. In Bischofswerda wurde vor vier Jahren die Geburtsstation wegen Personalmangels geschlossen.

Das Gefühl des Abgehängtseins habe der AfD bei der vergangenen Bundestagswahl genützt, findet Caren Lay. Doch inzwischen habe sich die Partei in der Region Bautzen etabliert. Es habe sich ein Milieu gefestigt, dass in der "AfD auch ihr Sprachrohr sieht und dass das, was die AfD tut, nämlich vor allen Dingen über Migranten und über Wölfe schimpfen, eigentlich ausreicht". Denn wenn die Menschen weiterverfolgen würden, was die Bundestagsabgeordneten tun, dann würden sie sehen, dass sich ihr "direkt gewählter Kandidat gar nicht so für die Interessen in der Region engagiert hat".