Spitzenkandidatin Im Interview: Katja Kipping für die Linke

In weniger als drei Wochen haben die Sachsen wieder die Wahl: Wer soll im neuen Bundestag sitzen? Aktuell gibt es im Bundestag sechs Fraktionen: Union, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Linke und AfD. MDR SACHSEN stellt die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten dieser Fraktionen in Sachsen vor. Für die Linke in Sachsen führt Katja Kipping die Landesliste an. Im Interview stellte sie sich den Fragen von Daniela Kahls und Uta Deckow.