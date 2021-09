Mit Blick auf mögliche Koalitionen wollte sich Scholz weiter nicht festlegen. Er schloss ein Bündnis, an dem auch die Linke beteiligt wäre, weiterhin nicht aus. Auch eine Neuauflage der Großen Koalition lehnte er nicht direkt ab, sagte aber, dass sich die CDU/CSU "jetzt mal in der Opposition erholen kann". Die Koalitionsfrage müssten die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Auf die Frage, ob er als Ruderer wisse, wen er ins Boot holen müsse, damit dies gut ziehe, erwidert er: "Erstmal muss man ein ordentlicher Schlagmann sein. Und das ist das, was ich sein will."

Eingangs hatte sich Scholz außerdem dafür ausgesprochen, die wegen der Corona-Pandemie beschlossene Mehrwertsteuersenkung dauerhaft beizubehalten. Er habe in der Bundesregierung des in der Corona-Pandemie reduzierten Steuersatzes für Speisen in der Gastronomie bis Ende 2022 im Bewusstsein zugestimmt, sagte er in der ARD-Sendung "Wahlarena", dass das nie wieder abgeschafft werde: "Also das ist jetzt etwas, das für die Gastronomie auch gelten soll. Darauf können Sie sich verlassen."