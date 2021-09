Genauere Zahlen erhält man lediglich auf Anfrage beim Statistischen Bundesamt. Die hat der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband angefordert. So gab es am 31. Dezember 2019 in Deutschland rund 600.000 blinde und sehbehinderte Menschen. Also fast doppelt so viele, wie in der Statistik auftauchen.