Die Bundestagswahl in Thüringen ist weitgehend ohne Probleme oder Zwischenfälle abgelaufen. So hat die in den Wahllokalen geltende Maskenpflicht wegen der Corona-Pandemie kaum zu Problemen geführt, wie das Büro des Landeswahlleiters mitteile. Organisatorische oder technische Probleme habe es bei der Stimmabgabe nicht gegeben.

In den Wahllokalen blieb es - wie hier in Erfurt - überwiegend ruhig. Bildrechte: MDR/Eva Oppelt