Etwas mehr als 2.000 Quadratkilometer, also rund ein Zehntel der Landesfläche, gilt in Sachsen-Anhalt laut Innenministerium als "Kampfmittelverdachtsfläche" und birgt alte Munition. Für die Feuerwehr ist es fatal, wenn es auf diesen Flächen brennt, allen voran in Wäldern.

Durch breite Schneisen können die Feuerwehrleute dann nur noch versuchen zu verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Löschen aus der Luft per Flugzeug, Hubschrauber oder Drohne sei auch nur begrenzt möglich, denn, erläutert Lohse, "auch das muss in einem entsprechenden Sicherheitsabstand passieren, da gibt es Richtlinien. Also ein direktes Überfliegen wie bei Waldbränden in normalen Wäldern ist da auch nicht möglich".