Entwarnung Waldbrand bei Jüterbog gelöscht

Der immer wieder aufgeflammte Waldbrand bei Jüterbog in Brandenburg ist gelöscht. Die Geschäftsführerin der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, Antje Wurz, sagte am Mittwoch, das Feuer sei im Moment aus. Der Stiftung gehört das Gebiet, in dem es gebrannt hatte. In den kommenden Tagen werde die Brandfläche von den Rändern aus weiterhin überwacht.