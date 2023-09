Kollektiva bezeichnen gleichartige Dinge oder Sachverhalte wie die Familie, eine Klasse oder eine Gruppe. Diese einstige dreiteilige Gliederung der Grammatik ist wissenschaftlich erwiesen, sagt Prof. Helmut Weiß, Sprachwissenschaftler an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Daraus hat sich unser heutiges System entwickelt. Nun könnte man argumentieren, die Männer haben das Männliche großkotzig für die Lebewesen okkupiert und somit die Basis geschaffen, dass es jetzt der Lehrer heißt. Doch Prof. Eckhard Meineke, bis 2019 Professor für Geschichte der deutschen Sprache Uni Jena, sieht hier eher eine unbedachte Benennung. Sein gerade erschienenes Buch "Studien zum genderneutralen Maskulinum" rechnet deutlich mit der Genderbewegung ab. Hätte man damals den drei Genera nicht die Begriffe maskulin, neutrum und feminin zugeordnet, sondern blau, grün und gelb, dann wäre wohl nie niemand auf die Idee gekommen, den Begriff eines grammatikalischen Geschlechts zu prägen. Aber genau das ist leider geschehen.

Maskulinum ist eine unbedachte Benennung durch die antike Grammatik. Die frühe deutsche Grammatikschreibung hat aus der Kategorienbezeichnung "Genus", die nur 'Art, Sorte" bedeutet, die Übersetzung "Geschlecht" gemacht. Eckhard Meineke, bis 2019 Professor für Geschichte der deutschen Sprache Uni Jena

Ist das Männliche nur die Resterampe?

Streng genommen könnte man die Entstehung der drei Genera auch umdrehen und auf die Theorie verweisen, dass man Kollektiva ursprünglich deshalb als weiblich angesehen hat, weil sie kulturell mit Natur und Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht wurden. Also eigentlich mit etwas Schönem. Damit blieb für die Bezeichnung einzelner Lebewesen nur das Männliche übrig, wenn man denn - wie geschehen - als grammatische Unterscheidungsbegriffe das Männliche und das Weibliche wählt. So wie bei Steckern und Buchsen in der Elektronik übrigens auch, wo man ebenfalls von männlich und weiblich spricht. Der Löffel, die Gabel, das Messer - haben die auch ein "Geschlecht"? Bildrechte: imago images/Christian Ohde

Im Falle der Grammatik hat allerdings die Doppelbelegung von Geschlecht - einerseits grammatisch und andererseits natürlich - zu einer Diskussion geführt, die seit rund 40 Jahren ideologiebetrieben geführt wird. So jedenfalls der deutliche Vorwurf von Prof. Meineke, der sprachwissenschaftlich keine Belege dafür sieht, dass ständig nur Männer gemeint sind. Die Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch gilt als Urheberin des Genderns - übrigens auch des Binnen-I, weil sie Ende der 70er-Jahre eine männerorientierte Diskriminierung in der deutschen Standardsprache diagnostizierte. Bis heute gibt es Kollegen, die ihr gedanklich folgen und dabei außer Acht lassen, dass mit dieser These reichlich unerklärbare Phänomene entstehen. Der Löffel, die Gabel, das Messer - haben die auch ein "Geschlecht"?

Bei Personenbezeichnungen muss zwischen dem Genus (grammatisches Geschlecht) sowie dem (…) natürlichen Geschlecht unterschieden werden. Substantive können sich unabhängig von ihrem weiblichen, männlichen oder neutralen Genus auf Personen jeden natürlichen Geschlechts beziehen. Götze/Hess-Lüttich, Wahrig - Grammatik der deutschen Sprache7