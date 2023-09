Natürlich sei das dann ein Verbot per Gesetz, wenn auch durch die Hintertür, widersprach ihr sofort Madeleine Henfling, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Landtagsfraktion. Aus ihrer Sicht ist ein Verbot unnötig, denn Sprachentwicklung sei ein "Aushandlungsprozess". Selbst bei den Grünen werde niemand "verhauen", der das generische Maskulinum verwende, wie "Richter" im Sinn von "Richter und Richterinnen." Ein Verbot bringe dagegen schnell auch Probleme, etwa bei der Verwendung von Lehrmaterial mit gegenderten Inhalten.

Spätestens in der Schule, vor allem der Grundschule, funktioniere Aushandlung nicht, widersprach Meißner: "Man muss doch erst die deutsche Sprache lernen." Abgesehen davon grenze es Menschen zusätzlich aus, die der deutschen Sprache noch nicht so mächtig seien.

Gendern verkompliziere, sagte auch ein Schüler aus einer Gruppe des Erfurter Ratsgymnasiums im Publikum. Er und die anderen nannten Gendern "nicht so wichtig", wenden es aber teilweise in Arbeiten an - freiwillig.