Nach Annullierung Airlines müssen auch Ersatzflüge anderer Fluglinien anbieten

Eine Fluggesellschaft muss nach einer Annullierung auch Ersatzflüge anderer Airlines anbieten. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Das Gericht sprach in diesem Zusammenhang einem Flugpassagier eine Ausgleichszahlung von 250 Euro zu.

Der Passagier wollte im Juli 2019 mit Easyjet von Berlin-Tegel nach Düsseldorf fliegen. Flug und Rückflug wurden aber annulliert. Die Airline bot mehrere Ersatzflüge mit Easyjet an – einen noch am selben Tag, andere an späteren Tagen. Der Mann nahm aber lieber die Bahn. Ein Platz in früher ankommenden Flügen anderer Fluggesellschaften war ihm von Easyjet nicht angeboten worden.