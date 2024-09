Die Münchner Autobauer teilte zugleich mit, das Konzernergebnis vor Steuern werde in diesem Jahr unter anderem wegen der technischen Probleme "deutlich" zurückgehen. BMW rechnet "weltweit mit negativen Absatzeffekten im zweiten Halbjahr". Im dritten Quartal seien zusätzliche Kosten "in hoher dreistelliger Millionenhöhe" zu erwarten.

Bildrechte: picture alliance / Xinhua News Agency | Pan Yulong

Zusätzlich wirkt sich dem BMW-Management zufolge die weiterhin gedämpfte Nachfrage in China auf die Verkaufszahlen aus. "Trotz der Stützungsmaßnahmen der Regierung hält die Kaufzurückhaltung weiter an." Beide Faktoren veranlassten BMW zu einer Korrektur seiner Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2024. Statt eines leichten Rückgangs werde nun erwartet, dass das Ergebnis vor Steuern "nunmehr deutlich zurückgehen" werde.



Außerdem erwartet BMW statt eines leichten Anstiegs nun einen leichten Rückgang an Auslieferungen im Jahresvergleich. Auch bei den Motorrädern bestehe eine "angespannte Markt- und Wettbewerbssituation", unter anderem in den USA und in China. Daher würden dort nun Auslieferungen "auf Vorjahresniveau erwartet", statt eines bislang erwarteten leichten Anstiegs.