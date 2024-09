Bildrechte: MDR/Engin Haupt

Dazu sagte Olaf Feuerborn, Präsident des Bauernverbands in Sachsen-Anhalt: "Den Molkereien fehlt momentan Milch. Die kaufen Milch am freien Markt, und müssen Milch an der Börse kaufen. Und da sind momentan die Preise etwas höher gegangen."



Der derzeitige Butter-Preis-Anstieg hat demnach auch mit zu wenig Milchkühen zu tun. Der Bauernverband forderte deswegen eine Perspektive für neue Landwirte, sich wieder der Haltung von Milchvieh zuzuwenden: "Genug Betriebe bedeutet genug Milch, bedeutet stabile Butterpreise", so die einfache Formel des Verbandschefs.