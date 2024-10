Die Bundesregierung will Rahmenbedingungen, damit Deutschland das führende KI-Land in Europa wird. Dazu gehörten eine wirtschaftsfreundliche Umsetzung der KI-Verordnung der EU und bessere Datenverfügbarkeit für junge Unternehmen, sagte Digital-Minister Volker Wissing beim diesjährigen Digital-Gipfel der Bundesregierung auf der Messe in Frankfurt/Main.