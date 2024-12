Die Ministerpräsidenten beschlossen in Berlin zudem ein neues Verfahren für die Ermittlung des Rundfunkbeitrags. Dabei soll bei einer Erhöhung von unter 5 Prozent künftig nicht mehr wie bisher die Zustimmung aller 16 Landtage nötig sein. Stattdessen wird das sogenannte Widerspruchsmodell in Kraft gesetzt, teilte NRW-Ministerpräsident Nathanael Liminski (CDU) mit. Danach müsste bei geringen Erhöhungen eine bestimmte Zahl von Ländern die geplante Beitragsanpassung ablehnen, damit sie nicht automatisch in Kraft tritt.