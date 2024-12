Der Konsum von Kokain in Deutschland nimmt bei Erwachsenen seit Jahren stetig zu. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht "Drogenmärkte & Kriminalität 2024" der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht hervor.



So stieg der Anteil der Erwachsenen zwischen 18 und 59 Jahren, die mindestens einmal im Jahr Kokain konsumiert haben, zwischen 2015 und 2021 von 0,6 auf 1,6 Prozent. Sicherstellungen von Kokain durch Polizei und Zoll stiegen ebenfalls stark an: von acht Tonnen 2017 auf 43 Tonnen im Jahr 2023.