Auch die Stadtwerke Magdeburg und Halle können noch keine Informationen zu einem möglichen Rückbau liefern und verweisen auf die noch laufende Wärmeplanung. Eine Sprecherin der Stadtwerke Dessau teilt auf Anfrage mit: "Aktuell ist weder ein Rückbau der Gasnetze in Dessau-Roßlau geplant noch in Umsetzung. Wir beobachten jedoch aufmerksam die Entwicklungen auf dem Energiemarkt. Bei größeren planmäßigen Instandhaltungen bzw. Erhaltungsinvestitionen in unsere Gasnetze berücksichtigen wir die sich verändernden Abnahmesituationen sowie die aktuellen Entwicklungstendenzen am Gasmarkt."