So wird dann der genaue Anteil, der den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern zusteht, ausgerechnet und an sie ausgeschüttet. Und das System funktioniert weltweit – jedes Land hat seine eigene Verwertungsgesellschaft. Es gibt "Gegenseitigkeitsverträge" untereinander, sagt Florian Neuroth von der GEMA: "Sagen wir mal, ich bin jetzt Mitglied der GEMA und hab tatsächlich mal einen internationalen Hit und der wird in Frankreich oder in Amerika, oder wo auch immer gespielt" – dann sammle die lokale Verwertungsgesellschaft das Geld ein und leite es an die GEMA weiter. "Und wir schütten das dann an das jeweilige Mitglied aus."