Memes können sowohl in Worten, Videos oder als Foto auf TikTok Ausdruck finden. Oft werden sie sogar genau deswegen bekannt, weil sie eben ohne Erlaubnis kopiert und verbreitet werden. Streng genommen verstößt jedes Video, welches in der App auftaucht und einer anderen Person gehört, gegen die Urheberrechte. Mit dem Hochladen erklären sich Nutzende einverstanden, dass ihre Inhalte auf der Plattform mit den gängigen Funktionen der App genutzt werden können. "Meine Rolle als Urheber erhalte ich automatisch bereits mit der Entstehung des Werks, dennoch kann ich es teilen und veröffentlichen, ohne dass jemand anderes es selbst abfilmen und in seinem Namen posten darf", sagt Ehspanner.

Unbedenklich ist das Teilen dann, wenn das Bild oder ein Video zum Zweck einer Karrikatur entsprechend verändert wird. Also das Video beispielsweise überzeichnet rekonstruiert oder künstlerisch neu interpretiert wird. Ehspanner verweist auf den Paragraph 51a des reformierten und 2021 in Kraft getretenen "Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetzes":

Etliche Nutzer kommen aber genau dadurch zu Bekanntheit: mit kurzen Clips, Fails und eingängigen Aussagen. DAS TikTok-Top-Meme dürfte im vergangenen Jahr wohl Linnea vom TikTok-Kanal Linneasky gelungen sein. Im Sommer ging sie mit einem Video viral, in dem sie sich darüber aufregte, dass andere sich daran störten, dass sie keinen BH trägt. Ihr Video mit dem Sound "Excuse me? Wir haben 2022!" hat bis heute über 493.000 Likes und unzählige Stitches: egal ob als Techno-Remix, als Sketch oder als 2023-Version.

Am Beispiel von TikTokerin Linneasky bedeutet das, um mit Videos und Sounds viral zu gehen, werden Urheberrechtsverletzungen nicht als solche thematisiert. Memes erreichen so viele hunderttausende Menschen, zugunsten der Bekanntheit.

Prigge selbst hat immer wieder mit Urheberrechtsverletzungen auf Social Media und insbesondere TikTok zu tun. Aber nicht für jede Nutzung müsse vorher eine Erlaubnis des Urhebers eingeholt werden. "Das Gesetz kennt Ausnahmen, in denen der Urheber eine kostenfreie Nutzung hinnehmen muss. Besonders relevant ist das Zitatrecht, wenn also ein Werk als Beleg benutzt wird." In diesem Fall komme es aber darauf an, dass sich der Nutzende mit dem Inhalt des zitierten Werks auseinandersetzt. "Ein bloßes Lachen im Anschluss eines Videos reicht nicht aus", meint Prigge. Ebenso wenig dürfe man minutenlange Ausschnitte teilen. Nur eben so viel, wie für das Sinnverständnis notwendig sei.