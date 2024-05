MDRfragt Schlechtes Zeugnis für die Bürokratie

Doch ein Fazit fällt durchaus positiv aus: Mehr als drei Viertel der MDRfragt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer schätzen die Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ämtern und Behörden. Allerdings: Kritik am Amtsdeutsch, auch durch das Personal, bleibt in den Kommentaren nicht aus. Diese Erfahrung musste beispielsweise Henry (72) aus Jena machen. Er erzählt: "Das Finanzamt schickte mir ein Schreiben, in dem viele, mir nicht geläufige Worte, aneinandergereiht waren. Ich schrieb zurück, dass sie mir doch bitte mit einfachen, verständlichen Worten mitteilen mögen, was sie von mir wollen. Die Antwort lautete, dass es gar nicht mit einfachen Worten ginge, da der Sachverhalt sehr kompliziert sei."