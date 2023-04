In ihrem ersten gemeinsamen Interview zeigen die CIOs von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wo die Probleme mit der digitalen Verwaltung in Deutschland liegen.

Thüringens CIO Hartmut Schubert sagt zum Beispiel über die elektronische Kfz-Anmeldung: "Unser Verkehrsministerium war zunächst der Meinung, es wäre dafür nicht zuständig und wir oder die Kommunen sollten das erledigen." Aber von Kfz-Zulassung hätte sein Finanzministerium natürlich keine Ahnung.

Problem 1: Digitalisierung kann man nicht verordnen

Sachsens CIO Thomas Popp sagt: "Die Fachministerien sind die eigentlichen Fach-Digitalisierungsministerien, denn wir als CIOs können nur die Rahmenbedingungen herstellen: ein Rechenzentrum oder eine physisch sichere Umgebung zum Beispiel. Aber wir können die Fachprozesse nicht digitalisieren."

Prof. Thomas Popp ist in Sachsens Staatskanzlei Staatssekretär für digitale Verwaltung und Verwaltungsmodernisierung und Beauftragter für Informationstechnologie (Chief Information Officer – CIO) Bildrechte: Sächsische Staatskanzlei/Matthias Rietschel

Ein anderes Mantra aller Digitalisierer, dem der Telefonica-Chef 2017 Öffentlichkeit verschafft hat: "Wenn sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben sie einen scheiß digitalen Prozess." Digitaler zu werden, heißt also: das bisherige Arbeiten zu hinterfragen. Und es heißt: mehr digitale Souveränität in den Verwaltungen. Sachsens CIO Thomas Popp sagt im MDR SACHSEN-ANHALT Podcast "Digital leben": "Wir haben einen Aufholprozess zu erledigen, weil wir in der Vergangenheit immer die Privatwirtschaft gestärkt haben. Dort ist jetzt das Know-how. Aber wir müssen auf Augenhöhe verhandeln können." Firmen und Bürgerinnen und Bürger erwarteten, dass Verwaltungen so viel wie möglich von Automatisierung verstehen und eine hohe Kompetenz haben. Es brauche mehr digitale Souveränität in deutschen Ämtern und Behörden.

Problem 2: Zu wenig Personal in Ämtern und Behörden

Dafür braucht es genügend Personal. Personal, das gern in Behörden arbeite. Sachsens CIO Popp sagt: "Wir müssen als öffentlicher Arbeitgeber moderner werden. Und wir haben eine große Chance. Denn junge Absolventen suchen sinnstiftende Tätigkeiten." Für sie hätte die öffentliche Verwaltung viel zu bieten. "Aber wir müssen uns reformieren. Wir müssen einen Kulturwandel herbeiführen, und das ist nicht nur Homeoffice", sagt Popp.

Thüringens CIO Hartmut Schubert sagt, in Kommunen bräuchte es neben Bürgermeistern und Landräten eben auch mindestens einen Mitarbeiter in der Verwaltung selbst, der das Digitale macht. "Aber wenn es so jemanden nicht gibt, dann wird sich nicht gekümmert und nichts getan." Thüringen biete den Kommunen und Landkreisen bereits alle Basisdienste und Managementsysteme kostenfrei an. "Aber es muss eben jemanden in jeder Kommune geben, der sich kümmert und auch einen Workflow entwickelt."

Hartmut Schubert ist Staatssekretär in Thüringens Finanzministerium und CIO der Staatsregierung. Bildrechte: Finanzministerium Thüringen/Delf Zeh

Und Sachsen-Anhalts CIO Bernd Schlömer sagt, gerade für Verwaltungen im ländlichen Raum wird es enorme Herausforderungen geben: "Viele kleinere Kommunen werden den Personalkörper, den sie jetzt für Fachaufgaben haben, nicht weiter regenerieren können." Lösen könnten das nur anders gedachte Prozesse, eine konsequente Vernetzung und viel Automation. Als gutes Beispiel sieht Schlömer die 200-Euro-Einmalzahlung an Studierende.

Die automatische Einmalzahlung an Studierende Im Podcast "Digital leben" von MDR SACHSEN-ANHALT rechnet Schlömer vor, wie hoch der Arbeitsaufwand wäre, wenn Verwaltungsmitarbeiter die Anträge auf Einmalzahlung bearbeiten müssten. "Wenn das 10 Minuten pro Antrag dauert, müssten wir sechs Monate lang mehr als 3.600 zusätzliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland einstellen."



Das von Sachsen-Anhalts Digitalministerium beauftrage System kann 80.000 Anträge pro Stunde bearbeiten. "Und das funktioniert auch", sagt Schlömer. Sobald die Studierenden ihren Zugangscode von ihrer Hochschule bekommen haben, können sie ihren Antrag eingeben – das System entscheidet dann automatisch innerhalb von durchschnittliche zwei Minuten.



Entwickelt hat das System eine Firma in Berlin – gekostet hat es einen einstelligen Millionenbetrag. Bis Ende März waren 360 Millionen Euro ausgezahlt und 1,85 Millionen Anträge bewilligt. Anspruch auf die Einmalzahlung haben etwa 3,5 Millionen Menschen in Deutschland.

Dass das funktioniert, liegt auch daran, dass es diese staatliche Leistung vorher nicht gab. Der Verwaltungsprozess dahinter wurde von Grund auf neu und vollständig entwickelt. Anders als jahrzehntealte Verwaltungsverfahren, die jetzt digital werden sollen und oft nicht neu gedacht werden. Außerdem können die gleichen Verwaltungsprozesse auch in jeder Behörde anders ablaufen – gerade auf kommunaler Ebene.

Bernd Schlömer ist Staatsekretär in Sachsen-Anhalts Digitalministerium und CIO der Landesregierung. Bildrechte: MID, Dirk Mahler

Problem 3: Kommunen wurden bislang zu wenig beachtet

Die Stadt Weimar hat zum Beispiel 200 Verwaltungsdienstleistungen online, sagt Thüringens CIO Schubert. "Aber eine andere, genau so große Kommune in Thüringen hat fast nichts online." Thüringen will deshalb langfristig einen zentralen kommunalen Dienstleister einrichten. "Damit nicht mehr jeder Landkreis sein Kram selber macht, haben wir unseren Dienstleister gerade ein bisschen aufgepeppt", sagt Schubert. 160 Kommunen und der Freistaat Thüringen seien bereits Gesellschafter geworden.