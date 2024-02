Kühne spricht von einem Bürokratieirrsinn. "Was ganz prekär ist, das sind die Nachweise und Dokumentationspflichten. Das frisst so viel Zeit. Zum Beispiel hatte ich erst kürzlich mit einer Bäckerei gesprochen. Der Inhaber hat mir gesagt, früher hat er 15 Prozent der Zeit am Schreibtisch zugebracht, mittlerweile sind es 40 Prozent. Und das ist Zeit, die für die eigentliche Arbeit fehlt."

Doch warum? Warum gelingt es seit Jahrzehnten nicht, Bürokratie abzubauen? Oft liege es am Lobbyismus, sagt Matthias Kullas von der Stiftung Ordnungspolitik. Interessengruppen sehen in bestimmten Vorschriften einen Nutzen und gehen gegen deren Abschaffung vor.

Die Politik brauche also einen Paradigmenwechsel, meint Christian Hirte von der Unionsfraktion im Bundestag: "Wichtig ist, dass man aufhört, regeln zu wollen, was in jedem Lebensbereich stattfindet. Sei es beim Heizungsgesetz, sei es bei der Wirtschaftsförderung oder in irgendwelchen Klimaprogrammen. Das ist einfach zu viel. Wir brauchen viel einfachere Regelungen."