Gründe für diese Entwicklung sieht das Statistikamt in höheren Kosten für Energie und Rohstoffe sowie auch für Personal. Zudem beginnen immer weniger Menschen eine Ausbildung im Bäckerhandwerk. So starteten 2022 gut 1.640 Menschen eine Lehre, damit hat sich die Zahl der Neuverträge in den vergangenen zehn Jahren halbiert. Der Rückgang bei den Neuverträgen aller Ausbildungsberufe fiel in dem Zeitraum mit 18,9 Prozent deutlich geringer aus.