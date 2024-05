Tatsächlich sind das Teure in der Solarproduktion nicht so sehr die Menschen, sondern die Maschinen, die Rohstoffe und die Energie. Bei Rohstoffen und Energie hat China tatsächlich einen Vorteil. Die Rohstoffe kommen oft von dort und Energie ist in China auch günstiger. Trotzdem macht das unterm Strich weniger aus als man denkt. Es gibt eine Studie von McKinsey: Die Unternehmensberater haben die reinen Produktionskosten von Solarmodulen in den USA, in der EU und China mal geschätzt. Und das Ergebnis: China kann so einem Modul vielleicht 20 bis 25 Prozent günstiger herstellen als Europa oder die USA.