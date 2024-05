Angesichts dieser weit auseinander liegenden Positionen wird in Teistungen kein Abschluss erwartet, auch wenn die Gespräche planmäßig erst am morgigen Mittwoch enden. Eine weitere bundesweite Verhandlungsrunde ist bereits für Anfang Juni in Wiesbaden verabredet. Den Bundesverhandlungen sind Gespräche in den neun Tarifregionen vorausgegangen, die am Ende in der Regel die Vereinbarungen der Bundesebene übernehmen.