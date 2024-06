Der Konzern hatte in der Corona-Pandemie 595 Millionen Euro als staatliche Hilfe aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) erhalten. Es hieß, zuletzt seien die Buchungszahlen jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Dem "Handelsblatt" zufolge soll sich bei FTI kurzfristig eine Deckungslücke in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrages aufgetan haben. Der Bund habe nach Verhandlungen am Wochenende weitere Hilfen für das Unternehmen abgelehnt. Die Lücke sei entstanden, weil Lieferanten bei Zahlungen auf Vorkasse bestanden hätten.

Das Auswärtige Amt hat Urlaubern Unterstützung zugesagt, die von der Insolvenz betroffen sind. Ein Sprecher sagte am Montag in Berlin, das Auswärtige Amt stehe auch über seinen Krisenstab in einem engen Austausch mit dem Deutschen Reiseverband und dem Reiseversicherungsfonds, um sich ein genaues Bild über die Lage zu verschaffen. Es würden keine Pauschalurlauber "im Regen stehen gelassen".