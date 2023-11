Was ist da Wasserstoff-Kernnetz? Das Wasserstoff-Kernnetz soll das Grundgerüst für den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland werden. Ziel des Kernnetzes ist es, deutschlandweit wesentliche Wasserstoff-Standorte mit fast 10.000 Kilometern Gasleitungen zu verbinden. Dazu zählen beispielsweise große Industriezentren, Kraftwerke oder Speicher. Die Leitungen sollen zwischen 2025 und 2032 in Betrieb genommen werden.



Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verglich die Leitungen im Wasserstoff-Kernnetz bei der Präsentation der Pläne am Dienstag mit Bundesautobahnen. In einem weiteren Schritt müssten dann weitere Verbindungen in die Fläche geplant werden, die Landes-, Bundes- oder Kreisstraßen entsprächen.



Wasserstoff ist ein Hoffnungsträger der Energiewende. Er soll künftig helfen, den Ausstoß an Treibhausgasen unter anderem in der Industrie zu drücken. Habeck geht davon aus, dass Deutschland auf Dauer 30 bis 50 Prozent seines Bedarfs an Wasserstoff selbst produzieren und den Rest importieren werde. Ein Import kann über Pipelines oder per Schiff in Form von Ammoniak erfolgen.